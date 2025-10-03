BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics
BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BiohackerDAO(BIOHACK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
BiohackerDAO (BIOHACK) Information
BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci).
It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization.
BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field.
The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.
BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BiohackerDAO (BIOHACK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BIOHACK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BIOHACK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
