BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BiohackerDAO(BIOHACK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 21:08:06 (UTC+8)
BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BiohackerDAO(BIOHACK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 303.30K
Totalt utbud:
$ 1.71M
Cirkulerande utbud
$ 587.56K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 884.45K
Högsta någonsin:
$ 6.21
Lägsta någonsin:
$ 0.353064
Aktuellt pris:
$ 0.516192
BiohackerDAO (BIOHACK) Information

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci).

It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization.

BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field.

The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

Officiell webbplats:
https://biohackerdao.org/
Whitepaper:
https://biohackerdao.org/mission-governance

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BiohackerDAO (BIOHACK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BIOHACK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BIOHACK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BIOHACK:s tokenomics, utforska BIOHACK-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BIOHACK

Vill du veta vart BIOHACK kan vara på väg? På BIOHACK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

