Utforska BinStarter(BSR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BinStarter(BSR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!