BigShortBets (BIGSB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BigShortBets(BIGSB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 688.61K $ 688.61K $ 688.61K Totalt utbud: $ 29.85M $ 29.85M $ 29.85M Cirkulerande utbud $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Högsta någonsin: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Lägsta någonsin: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 Aktuellt pris: $ 0.121553 $ 0.121553 $ 0.121553 Läs mer om priset på BigShortBets(BIGSB) Köp BIGSB nu! BigShortBets (BIGSB) Information BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. Officiell webbplats: https://bigshortbets.com/ BigShortBets (BIGSB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BigShortBets (BIGSB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BIGSB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BIGSB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BIGSB:s tokenomics, utforska BIGSB-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BIGSB Vill du veta vart BIGSB kan vara på väg? På BIGSB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BIGSB-tokens prisförutsägelse nu! 