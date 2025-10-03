Big Back Bitcoin (BBBTC) Tokenomics
Big Back Bitcoin (BBBTC) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Big Back Bitcoin(BBBTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Big Back Bitcoin (BBBTC) Information
Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.
Big Back Bitcoin (BBBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Big Back Bitcoin (BBBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BBBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BBBTC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BBBTC:s tokenomics, utforska BBBTC-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för BBBTC
Vill du veta vart BBBTC kan vara på väg? På BBBTC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn