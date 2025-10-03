Utforska BHNetwork(BHAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BHAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BHNetwork(BHAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BHAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BHAT BHAT prisinformation BHAT officiell webbplats BHAT tokenomics BHAT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / BHNetwork (BHAT) / Tokenomik / BHNetwork (BHAT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BHNetwork(BHAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD bhnetwork tokenomics Information om bhnetwork BHNetwork (BHAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BHNetwork(BHAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 67.55K $ 67.55K $ 67.55K Totalt utbud: $ 110.35M $ 110.35M $ 110.35M Cirkulerande utbud $ 110.35M $ 110.35M $ 110.35M FDV (värdering efter full utspädning): $ 67.55K $ 67.55K $ 67.55K Högsta någonsin: $ 0.662444 $ 0.662444 $ 0.662444 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0006121 $ 0.0006121 $ 0.0006121 Läs mer om priset på BHNetwork(BHAT) Köp BHAT nu! BHNetwork (BHAT) Information What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. Officiell webbplats: https://bh.network/ BHNetwork (BHAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BHNetwork (BHAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BHAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BHAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BHAT:s tokenomics, utforska BHAT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BHAT Vill du veta vart BHAT kan vara på väg? På BHAT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BHAT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 