BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Beware of Geeks Bearing Grifts idag är 0 USD.BOGBG börsvärdet är 9,504.73 USD. Följ prisuppdateringar för BOGBG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Beware of Geeks Bearing Grifts idag är 0 USD.BOGBG börsvärdet är 9,504.73 USD. Följ prisuppdateringar för BOGBG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BOGBG

BOGBG prisinformation

Vad är BOGBG

BOGBG officiell webbplats

BOGBG tokenomics

BOGBG Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Beware of Geeks Bearing Grifts Logotyp

Beware of Geeks Bearing Grifts Pris (BOGBG)

Onoterad

1 BOGBG-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:56:02 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts Pris idag

Livepriset för Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOGBG till USD är-- per BOGBG.

Beware of Geeks Bearing Grifts rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,504.73, med ett cirkulerande utbud på 1.00T BOGBG. Under de senaste 24 timmarna handlades BOGBG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOGBG med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Marknadsinformation

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Beware of Geeks Bearing Grifts är $ 9.50K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOGBG är 1.00T, med ett totalt utbud på 1000000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.50K.

Beware of Geeks Bearing Grifts Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Beware of Geeks Bearing Grifts till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Beware of Geeks Bearing Grifts till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Beware of Geeks Bearing Grifts till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Beware of Geeks Bearing Grifts till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 00.00%
60 dagar$ 0-9.73%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Beware of Geeks Bearing Grifts

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOGBG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Beware of Geeks Bearing Grifts potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Beware of Geeks Bearing Grifts kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOGBG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Beware of Geeks Bearing Grifts Price Prediction.

Vad är Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Beware of Geeks Bearing Grifts

Hur mycket kommer 1 Beware of Geeks Bearing Grifts att vara värd år 2030?
Om Beware of Geeks Bearing Grifts skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Beware of Geeks Bearing Grifts-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:56:02 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Beware of Geeks Bearing Grifts

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2856
$0.2856$0.2856

+42.80%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1142
$0.1142$0.1142

+128.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022827
$0.0022827$0.0022827

+226.10%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000018272
$0.0000018272$0.0000018272

+149.51%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004635
$0.00004635$0.00004635

+135.27%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1142
$0.1142$0.1142

+128.40%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002086
$0.000000002086$0.000000002086

+87.75%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.