BetterTherapy Pris idag

Livepriset för BetterTherapy (SN102) idag är $ 0.543136, med en förändring på 11.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN102 till USD är$ 0.543136 per SN102.

BetterTherapy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 782,226, med ett cirkulerande utbud på 1.44M SN102. Under de senaste 24 timmarna handlades SN102 mellan $ 0.540328 (lägsta) och $ 0.618924 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.952224, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.308385.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN102 med -0.81% under den senaste timmen och -33.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BetterTherapy (SN102) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 782.23K$ 782.23K $ 782.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 782.23K$ 782.23K $ 782.23K Cirkulationsutbud 1.44M 1.44M 1.44M Totalt utbud 1,444,949.405323094 1,444,949.405323094 1,444,949.405323094

