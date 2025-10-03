Utforska BetSwirl(BETS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BETS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BetSwirl(BETS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BETS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BetSwirl (BETS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BetSwirl(BETS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 536.70K $ 536.70K $ 536.70K Totalt utbud: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Cirkulerande utbud $ 2.52B $ 2.52B $ 2.52B FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Högsta någonsin: $ 0.00143188 $ 0.00143188 $ 0.00143188 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00021304 $ 0.00021304 $ 0.00021304 Läs mer om priset på BetSwirl(BETS) Köp BETS nu! BetSwirl (BETS) Information BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: - A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse - Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners - A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS - A staking program to share the project profits with the community - A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward! - A transparent system with a complete protocol analytics dashboard - A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!

Officiell webbplats: https://www.betswirl.com BetSwirl (BETS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BetSwirl (BETS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BETS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BETS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn