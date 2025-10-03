BetSwirl (BETS) Tokenomics
BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience.
The key features of BetSwirl:
- A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse
- Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners
- A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS
- A staking program to share the project profits with the community
- A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!
- A transparent system with a complete protocol analytics dashboard
- A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!
BetSwirl (BETS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BetSwirl (BETS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BETS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BETS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
