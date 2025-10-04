Utforska BetMore Casino(BMR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BMR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BetMore Casino(BMR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BMR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BetMore Casino (BMR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BetMore Casino(BMR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Högsta någonsin: $ 0.00089395 $ 0.00089395 $ 0.00089395 Lägsta någonsin: $ 0.00000695 $ 0.00000695 $ 0.00000695 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 BetMore Casino (BMR) Information BetMore is an online casino featuring games from the most well-known providers and aggregators. It offers three main gambling options: Slots, Sports Betting, and Live Games. BetMore is more than just an online casino—it's a part of the GameFi culture. The $BMR token is available on three blockchain networks: Solana, Ethereum, and Base. Gambling involves risk. Please only gamble with funds you can comfortably afford to lose. No guarantees are made regarding results or financial gain. All forms of betting carry financial risks, and individuals are responsible for making their own betting decisions, whether or not they use the information provided on this site. Officiell webbplats: https://betmore.casino/ BetMore Casino (BMR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BetMore Casino (BMR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BMR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BMR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.