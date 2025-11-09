Betly Pris idag

Livepriset för Betly (BETLY) idag är --, med en förändring på 16.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BETLY till USD är-- per BETLY.

Betly rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 77,274, med ett cirkulerande utbud på 995.28M BETLY. Under de senaste 24 timmarna handlades BETLY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00201598, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BETLY med -1.61% under den senaste timmen och -45.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Betly (BETLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 77.27K$ 77.27K $ 77.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 77.27K$ 77.27K $ 77.27K Cirkulationsutbud 995.28M 995.28M 995.28M Totalt utbud 995,281,130.922567 995,281,130.922567 995,281,130.922567

Det aktuella börsvärdet för Betly är $ 77.27K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BETLY är 995.28M, med ett totalt utbud på 995281130.922567. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 77.27K.