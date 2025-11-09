Beta Finance Pris idag

Livepriset för Beta Finance (BETA) idag är $ 0.00894933, med en förändring på 1.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BETA till USD är$ 0.00894933 per BETA.

Beta Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,971,159, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BETA. Under de senaste 24 timmarna handlades BETA mellan $ 0.00877167 (lägsta) och $ 0.0090862 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.45, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BETA med -0.97% under den senaste timmen och -2.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Beta Finance (BETA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Beta Finance är $ 8.97M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BETA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.97M.