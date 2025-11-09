Bestcoin Pris idag

Livepriset för Bestcoin (BEST) idag är --, med en förändring på 14.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BEST till USD är-- per BEST.

Bestcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 67,476, med ett cirkulerande utbud på 67.24B BEST. Under de senaste 24 timmarna handlades BEST mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BEST med -3.47% under den senaste timmen och -30.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bestcoin (BEST) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 67.48K$ 67.48K $ 67.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 67.48K$ 67.48K $ 67.48K Cirkulationsutbud 67.24B 67.24B 67.24B Totalt utbud 67,244,826,038.92847 67,244,826,038.92847 67,244,826,038.92847

