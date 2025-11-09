BESC MONEY Pris idag

Livepriset för BESC MONEY (MONEY) idag är $ 14.42, med en förändring på 1.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MONEY till USD är$ 14.42 per MONEY.

BESC MONEY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 637,339, med ett cirkulerande utbud på 44.21K MONEY. Under de senaste 24 timmarna handlades MONEY mellan $ 14.22 (lägsta) och $ 14.72 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 39.54, medan det lägsta priset någonsin var $ 14.0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MONEY med -0.27% under den senaste timmen och -12.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BESC MONEY (MONEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 637.34K$ 637.34K $ 637.34K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 637.34K$ 637.34K $ 637.34K Cirkulationsutbud 44.21K 44.21K 44.21K Totalt utbud 44,210.8398785502 44,210.8398785502 44,210.8398785502

Det aktuella börsvärdet för BESC MONEY är $ 637.34K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MONEY är 44.21K, med ett totalt utbud på 44210.8398785502. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 637.34K.