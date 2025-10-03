Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomics
Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bermuda Shorts(SHORT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Bermuda Shorts (SHORT) Information
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!
Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts
Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192
Tokenomics: 4 TRILLION
99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings
I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.
Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳
Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.
$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.
Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Bermuda Shorts (SHORT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SHORT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SHORT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SHORT:s tokenomics, utforska SHORT-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SHORT
Vill du veta vart SHORT kan vara på väg? På SHORT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn