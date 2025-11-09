Berkshire Hathaway xStock Pris idag

Livepriset för Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) idag är $ 520.85, med en förändring på 1.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BRK.BX till USD är$ 520.85 per BRK.BX.

Berkshire Hathaway xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 857,599, med ett cirkulerande utbud på 1.65K BRK.BX. Under de senaste 24 timmarna handlades BRK.BX mellan $ 511.94 (lägsta) och $ 520.9 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 546.27, medan det lägsta priset någonsin var $ 477.38.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BRK.BX med +0.96% under den senaste timmen och +6.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 857.60K$ 857.60K $ 857.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.08M$ 12.08M $ 12.08M Cirkulationsutbud 1.65K 1.65K 1.65K Totalt utbud 23,199.99952743 23,199.99952743 23,199.99952743

