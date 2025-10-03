Utforska BeraXBT(BIXBT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BIXBT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BeraXBT(BIXBT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BIXBT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BIXBT prisinformation BIXBT officiell webbplats BIXBT tokenomics BIXBT Prisförutsägelse BeraXBT (BIXBT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BeraXBT(BIXBT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD beraxbt tokenomics Information om beraxbt BeraXBT (BIXBT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BeraXBT(BIXBT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 66.83K $ 66.83K $ 66.83K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 66.83K $ 66.83K $ 66.83K Högsta någonsin: $ 0.00859453 $ 0.00859453 $ 0.00859453 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på BeraXBT(BIXBT) Köp BIXBT nu! BeraXBT (BIXBT) Information BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token. BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token. Officiell webbplats: https://beraxbt.com/ BeraXBT (BIXBT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BeraXBT (BIXBT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BIXBT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BIXBT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BIXBT:s tokenomics, utforska BIXBT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BIXBT Vill du veta vart BIXBT kan vara på väg? På BIXBT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BIXBT-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn