Marlknadsvärde: $ 122.26K $ 122.26K $ 122.26K Totalt utbud: $ 966.30M $ 966.30M $ 966.30M Cirkulerande utbud $ 441.48M $ 441.48M $ 441.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 267.60K $ 267.60K $ 267.60K Högsta någonsin: $ 0.00635425 $ 0.00635425 $ 0.00635425 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00027854 $ 0.00027854 $ 0.00027854 Läs mer om priset på BeramoniumCoin(BERAMO) Köp BERAMO nu! BeramoniumCoin (BERAMO) Information Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BERAMO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BERAMO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BERAMO:s tokenomics, utforska BERAMO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BERAMO Vill du veta vart BERAMO kan vara på väg? På BERAMO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 