bePAY Finance (BECOIN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om bePAY Finance(BECOIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. bePAY Finance (BECOIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för bePAY Finance(BECOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 21.01K $ 21.01K $ 21.01K Totalt utbud: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Cirkulerande utbud $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 21.01K $ 21.01K $ 21.01K Högsta någonsin: $ 0.248777 $ 0.248777 $ 0.248777 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00161645 $ 0.00161645 $ 0.00161645 Läs mer om priset på bePAY Finance(BECOIN) Köp BECOIN nu! bePAY Finance (BECOIN) Information bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Officiell webbplats: https://bepay.finance/ bePAY Finance (BECOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i bePAY Finance (BECOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BECOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BECOIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BECOIN:s tokenomics, utforska BECOIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BECOIN Vill du veta vart BECOIN kan vara på väg? På BECOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BECOIN-tokens prisförutsägelse nu! 