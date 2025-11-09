Beny Bad Boy Pris idag

Livepriset för Beny Bad Boy (BBB) idag är $ 0.00316186, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BBB till USD är$ 0.00316186 per BBB.

Beny Bad Boy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,534,416, med ett cirkulerande utbud på 2.38B BBB. Under de senaste 24 timmarna handlades BBB mellan $ 0.00316186 (lägsta) och $ 0.00316186 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00514351, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BBB med 0.00% under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Beny Bad Boy (BBB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Cirkulationsutbud 2.38B 2.38B 2.38B Totalt utbud 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

