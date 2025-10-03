BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomics
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Information
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SAVAX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SAVAX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för SAVAX
Vill du veta vart SAVAX kan vara på väg? På SAVAX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn