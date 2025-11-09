BENQI Pris idag

Livepriset för BENQI (QI) idag är $ 0.00459549, med en förändring på 3.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QI till USD är$ 0.00459549 per QI.

BENQI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 33,075,116, med ett cirkulerande utbud på 7.20B QI. Under de senaste 24 timmarna handlades QI mellan $ 0.00457553 (lägsta) och $ 0.00478634 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.39417, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00323513.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QI med -0.78% under den senaste timmen och -8.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BENQI (QI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 33.08M$ 33.08M $ 33.08M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.08M$ 33.08M $ 33.08M Cirkulationsutbud 7.20B 7.20B 7.20B Totalt utbud 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

