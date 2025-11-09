Livepriset för Bella Bumper idag är 0 USD.BUMPER börsvärdet är 262,182 USD. Följ prisuppdateringar för BUMPER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Bella Bumper idag är 0 USD.BUMPER börsvärdet är 262,182 USD. Följ prisuppdateringar för BUMPER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Bella Bumper (BUMPER) idag är --, med en förändring på 2.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUMPER till USD är-- per BUMPER.
Bella Bumper rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 262,182, med ett cirkulerande utbud på 499.68M BUMPER. Under de senaste 24 timmarna handlades BUMPER mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00667841, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BUMPER med -0.87% under den senaste timmen och -29.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Bella Bumper (BUMPER) Marknadsinformation
$ 262.18K
$ 262.18K$ 262.18K
--
----
$ 262.18K
$ 262.18K$ 262.18K
499.68M
499.68M 499.68M
499,675,174.494633
499,675,174.494633 499,675,174.494633
Det aktuella börsvärdet för Bella Bumper är $ 262.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BUMPER är 499.68M, med ett totalt utbud på 499675174.494633. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 262.18K.
Bella Bumper Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00667841
$ 0.00667841$ 0.00667841
$ 0
$ 0$ 0
-0.87%
-2.53%
-29.50%
-29.50%
Bella Bumper (BUMPER) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Bella Bumper till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Bella Bumper till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Bella Bumper till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Bella Bumper till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-2.53%
30 dagar
$ 0
-36.93%
60 dagar
$ 0
-85.20%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Bella Bumper
Bella Bumper (BUMPER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BUMPER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bella Bumper (BUMPER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Bella Bumper potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Bella Bumper kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BUMPER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bella Bumper Price Prediction.
Vad är Bella Bumper (BUMPER)
Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.
Hur mycket kommer 1 Bella Bumper att vara värd år 2030?
Om Bella Bumper skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bella Bumper-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Bella Bumper idag?
Priset för Bella Bumper är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Bella Bumper fortfarande en bra investering?
Bella Bumper förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BUMPER, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Bella Bumper?
Bella Bumper till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Bella Bumper?
Livepriset för BUMPER uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Bella Bumper i den valuta du föredrar, besök BUMPER Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Bella Bumper?
Priset på BUMPER påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BUMPER på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BUMPER/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Bella Bumpers kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Bella Bumper-priset att stiga i år?
Bella Bumper priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Bella Bumper (BUMPER) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:32:55 (UTC+8)
