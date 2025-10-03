Utforska believe in something(DTF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DTF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska believe in something(DTF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DTF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DTF DTF prisinformation DTF officiell webbplats DTF tokenomics DTF Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / believe in something (DTF) / Tokenomik / believe in something (DTF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om believe in something(DTF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD believe-in-something tokenomics Information om believe-in-something believe in something (DTF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för believe in something(DTF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 529.88K $ 529.88K $ 529.88K Totalt utbud: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Cirkulerande utbud $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (värdering efter full utspädning): $ 529.88K $ 529.88K $ 529.88K Högsta någonsin: $ 0.04161922 $ 0.04161922 $ 0.04161922 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00053061 $ 0.00053061 $ 0.00053061 Läs mer om priset på believe in something(DTF) Köp DTF nu! believe in something (DTF) Information Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” --- ### Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. --- ### Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump --- ### Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. - "Meme Indexer" Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. "Meme Indexer" Officiell webbplats: https://dtf.fun/ believe in something (DTF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i believe in something (DTF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DTF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DTF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DTF:s tokenomics, utforska DTF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DTF Vill du veta vart DTF kan vara på väg? På DTF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DTF-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn