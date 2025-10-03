believe in something (DTF) Tokenomics
believe in something (DTF) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för believe in something(DTF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
believe in something (DTF) Information
Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet”
Rule #1: Always HODL
Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens.
Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index
“$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF).
Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump
Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em
Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI.
True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following.
- "Meme Indexer"
believe in something (DTF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i believe in something (DTF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DTF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DTF-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DTF:s tokenomics, utforska DTF-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för DTF
Vill du veta vart DTF kan vara på väg? På DTF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
