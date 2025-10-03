Utforska Beets Staked Sonic(STS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Beets Staked Sonic(STS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Beets Staked Sonic(STS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M Totalt utbud: $ 274.95M $ 274.95M $ 274.95M Cirkulerande utbud $ 274.95M $ 274.95M $ 274.95M FDV (värdering efter full utspädning): $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M Högsta någonsin: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Lägsta någonsin: $ 0.234038 $ 0.234038 $ 0.234038 Aktuellt pris: $ 0.284481 $ 0.284481 $ 0.284481 Läs mer om priset på Beets Staked Sonic(STS) Köp STS nu! Beets Staked Sonic (STS) Information stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Officiell webbplats: https://beets.fi/ Beets Staked Sonic (STS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Beets Staked Sonic (STS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår STS:s tokenomics, utforska STS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för STS Vill du veta vart STS kan vara på väg? På STS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se STS-tokens prisförutsägelse nu!