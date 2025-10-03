Utforska Beeg Blue Whale(BEEG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BEEG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Beeg Blue Whale(BEEG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BEEG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Beeg Blue Whale(BEEG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 75.75K
Totalt utbud: $ 10.00B
Cirkulerande utbud $ 10.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 75.75K
Högsta någonsin: $ 0.00119258
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Beeg Blue Whale (BEEG) Information

Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.

Officiell webbplats: https://beegbwhale.com/

Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Beeg Blue Whale (BEEG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BEEG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BEEG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.