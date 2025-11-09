Beaver Coin Pris idag

Livepriset för Beaver Coin (BEAVER) idag är --, med en förändring på 8.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BEAVER till USD är-- per BEAVER.

Beaver Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,504.25, med ett cirkulerande utbud på 694.48M BEAVER. Under de senaste 24 timmarna handlades BEAVER mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BEAVER med +0.04% under den senaste timmen och +28.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Beaver Coin (BEAVER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Cirkulationsutbud 694.48M 694.48M 694.48M Totalt utbud 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Det aktuella börsvärdet för Beaver Coin är $ 8.50K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BEAVER är 694.48M, med ett totalt utbud på 709650731.2191441. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.69K.