BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BEATS on BASE(BEATS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 21:07:09 (UTC+8)
USD

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BEATS on BASE(BEATS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 410.04K
$ 410.04K$ 410.04K
Totalt utbud:
$ 808.81M
$ 808.81M$ 808.81M
Cirkulerande utbud
$ 632.69M
$ 632.69M$ 632.69M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 524.18K
$ 524.18K$ 524.18K
Högsta någonsin:
$ 0.00726409
$ 0.00726409$ 0.00726409
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00064809
$ 0.00064809$ 0.00064809

BEATS on BASE (BEATS) Information

Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.

Officiell webbplats:
https://www.beatsonbase.ai
Whitepaper:
https://www.beatsonbase.ai/white-paper

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BEATS on BASE (BEATS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BEATS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BEATS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BEATS:s tokenomics, utforska BEATS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BEATS

Vill du veta vart BEATS kan vara på väg? På BEATS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn