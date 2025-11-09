BEAST SELLER Pris idag

Livepriset för BEAST SELLER (BEAST) idag är $ 0.00601419, med en förändring på 7.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BEAST till USD är$ 0.00601419 per BEAST.

BEAST SELLER rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 417,575, med ett cirkulerande utbud på 69.42M BEAST. Under de senaste 24 timmarna handlades BEAST mellan $ 0.00551892 (lägsta) och $ 0.00630838 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.101404, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00357844.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BEAST med +0.93% under den senaste timmen och -18.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BEAST SELLER (BEAST) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 417.58K$ 417.58K $ 417.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 417.58K$ 417.58K $ 417.58K Cirkulationsutbud 69.42M 69.42M 69.42M Totalt utbud 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

