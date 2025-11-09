Bearn BERA Pris idag

Livepriset för Bearn BERA (YBERA) idag är $ 2.94, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YBERA till USD är$ 2.94 per YBERA.

Bearn BERA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,548.79, med ett cirkulerande utbud på 1.97K YBERA. Under de senaste 24 timmarna handlades YBERA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.98, medan det lägsta priset någonsin var $ 2.25.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YBERA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bearn BERA (YBERA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Cirkulationsutbud 1.97K 1.97K 1.97K Totalt utbud 1,974.488285348713 1,974.488285348713 1,974.488285348713

