Utforska Bear In Bathrobe(BIB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BIB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bear In Bathrobe(BIB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BIB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!