Bear Bull (BRB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Bear Bull(BRB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 21:07:03 (UTC+8)
USD

Bear Bull (BRB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bear Bull(BRB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 432.17K
Totalt utbud:
$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 100.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 432.17K
Högsta någonsin:
$ 0.01811855
Lägsta någonsin:
$ 0.00387777
Aktuellt pris:
$ 0.00432173
Bear Bull (BRB) Information

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

Officiell webbplats:
https://bearbull.lol/
Whitepaper:
https://bearbull.lol/

Bear Bull (BRB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Bear Bull (BRB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BRB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BRB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BRB:s tokenomics, utforska BRB-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BRB

Vill du veta vart BRB kan vara på väg? På BRB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

