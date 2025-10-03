Utforska BeamSwap(GLINT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GLINT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BeamSwap(GLINT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GLINT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 85.09K $ 85.09K $ 85.09K Totalt utbud: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B Cirkulerande utbud $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B FDV (värdering efter full utspädning): $ 114.24K $ 114.24K $ 114.24K Högsta någonsin: $ 0.01158009 $ 0.01158009 $ 0.01158009 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på BeamSwap(GLINT) Köp GLINT nu! BeamSwap (GLINT) Information What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool. Officiell webbplats: https://BeamSwap.io Whitepaper: https://docs.beamswap.io/ BeamSwap (GLINT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BeamSwap (GLINT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GLINT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GLINT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.