BDC COIN (BDC DANA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BDC COIN(BDC DANA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

BDC COIN (BDC DANA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BDC COIN(BDC DANA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Totalt utbud: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerande utbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Högsta någonsin: $ 0.01070641 $ 0.01070641 $ 0.01070641 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på BDC COIN(BDC DANA) Köp BDC DANA nu!

BDC COIN (BDC DANA) Information Officiell webbplats: https://www.btcdana.com

BDC COIN (BDC DANA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BDC COIN (BDC DANA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BDC DANA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BDC DANA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BDC DANA:s tokenomics, utforska BDC DANA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BDC DANA Vill du veta vart BDC DANA kan vara på väg? På BDC DANA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BDC DANA-tokens prisförutsägelse nu!

