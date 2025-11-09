BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för BDC COIN idag är 0 USD.BDC DANA börsvärdet är 5,956.63 USD. Följ prisuppdateringar för BDC DANA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för BDC COIN idag är 0 USD.BDC DANA börsvärdet är 5,956.63 USD. Följ prisuppdateringar för BDC DANA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BDC DANA

BDC DANA prisinformation

Vad är BDC DANA

BDC DANA officiell webbplats

BDC DANA tokenomics

BDC DANA Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

BDC COIN Logotyp

BDC COIN Pris (BDC DANA)

Onoterad

1 BDC DANA-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
BDC COIN (BDC DANA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:55:26 (UTC+8)

BDC COIN Pris idag

Livepriset för BDC COIN (BDC DANA) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BDC DANA till USD är-- per BDC DANA.

BDC COIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,956.63, med ett cirkulerande utbud på 999.78M BDC DANA. Under de senaste 24 timmarna handlades BDC DANA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01070641, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BDC DANA med -- under den senaste timmen och -10.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BDC COIN (BDC DANA) Marknadsinformation

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

--
----

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

Det aktuella börsvärdet för BDC COIN är $ 5.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BDC DANA är 999.78M, med ett totalt utbud på 999779145.088568. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.96K.

BDC COIN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.37%

-10.37%

BDC COIN (BDC DANA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på BDC COIN till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på BDC COIN till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på BDC COIN till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på BDC COIN till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-30.98%
60 dagar$ 0-99.41%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för BDC COIN

BDC COIN (BDC DANA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BDC DANA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BDC COIN (BDC DANA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BDC COIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som BDC COIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BDC DANA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BDC COIN Price Prediction.

Vad är BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

BDC COIN (BDC DANA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om BDC COIN

Hur mycket kommer 1 BDC COIN att vara värd år 2030?
Om BDC COIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BDC COIN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:55:26 (UTC+8)

BDC COIN (BDC DANA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om BDC COIN

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2875
$0.2875$0.2875

+43.75%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1142
$0.1142$0.1142

+128.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022827
$0.0022827$0.0022827

+226.10%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000018558
$0.0000018558$0.0000018558

+153.42%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004511
$0.00004511$0.00004511

+128.98%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1142
$0.1142$0.1142

+128.40%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002115
$0.000000002115$0.000000002115

+90.36%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.