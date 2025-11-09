BCGame Coin Pris (BC)
Livepriset för BCGame Coin (BC) idag är $ 0.00840012, med en förändring på 1.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BC till USD är$ 0.00840012 per BC.
BCGame Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 84,055,193, med ett cirkulerande utbud på 9.99B BC. Under de senaste 24 timmarna handlades BC mellan $ 0.00825128 (lägsta) och $ 0.00868615 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01100698, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00291432.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BC med -1.34% under den senaste timmen och -5.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för BCGame Coin är $ 84.06M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BC är 9.99B, med ett totalt utbud på 9989690796.149933. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 84.06M.
-1.34%
-1.52%
-5.16%
-5.16%
Under dagen var prisförändringen på BCGame Coin till USD $ -0.000130165252019791.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på BCGame Coin till USD $ +0.0018478903.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på BCGame Coin till USD $ +0.0011127059.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på BCGame Coin till USD $ -0.000092808957534104.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.000130165252019791
|-1.52%
|30 dagar
|$ +0.0018478903
|+22.00%
|60 dagar
|$ +0.0011127059
|+13.25%
|90 dagar
|$ -0.000092808957534104
|-1.09%
År 2040 skulle priset på BCGame Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.
To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
