BCGame Coin Pris idag

Livepriset för BCGame Coin (BC) idag är $ 0.00840012, med en förändring på 1.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BC till USD är$ 0.00840012 per BC.

BCGame Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 84,055,193, med ett cirkulerande utbud på 9.99B BC. Under de senaste 24 timmarna handlades BC mellan $ 0.00825128 (lägsta) och $ 0.00868615 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01100698, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00291432.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BC med -1.34% under den senaste timmen och -5.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BCGame Coin (BC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 84.06M$ 84.06M $ 84.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 84.06M$ 84.06M $ 84.06M Cirkulationsutbud 9.99B 9.99B 9.99B Totalt utbud 9,989,690,796.149933 9,989,690,796.149933 9,989,690,796.149933

Det aktuella börsvärdet för BCGame Coin är $ 84.06M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BC är 9.99B, med ett totalt utbud på 9989690796.149933. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 84.06M.