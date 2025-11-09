basilica Pris idag

Livepriset för basilica (SN39) idag är $ 2.98, med en förändring på 7.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN39 till USD är$ 2.98 per SN39.

basilica rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,055,935, med ett cirkulerande utbud på 2.71M SN39. Under de senaste 24 timmarna handlades SN39 mellan $ 2.94 (lägsta) och $ 3.23 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 15.73, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.517387.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN39 med -0.94% under den senaste timmen och -26.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

basilica (SN39) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Cirkulationsutbud 2.71M 2.71M 2.71M Totalt utbud 2,707,078.927553998 2,707,078.927553998 2,707,078.927553998

