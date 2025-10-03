BaseSwap (BSWAP) Tokenomics
BaseSwap (BSWAP) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BaseSwap(BSWAP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
BaseSwap (BSWAP) Information
The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.
BaseSwap (BSWAP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BaseSwap (BSWAP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BSWAP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BSWAP-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BSWAP:s tokenomics, utforska BSWAP-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för BSWAP
Vill du veta vart BSWAP kan vara på väg? På BSWAP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
