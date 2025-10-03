Utforska BaseSwap(BSWAP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSWAP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BaseSwap(BSWAP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSWAP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 260.86K $ 260.86K $ 260.86K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M FDV (värdering efter full utspädning): $ 361.70K $ 361.70K $ 361.70K Högsta någonsin: $ 13.01 $ 13.01 $ 13.01 Lägsta någonsin: $ 0.03167027 $ 0.03167027 $ 0.03167027 Aktuellt pris: $ 0.036011 $ 0.036011 $ 0.036011 Läs mer om priset på BaseSwap(BSWAP) Köp BSWAP nu! BaseSwap (BSWAP) Information The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BSWAP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BSWAP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BSWAP:s tokenomics, utforska BSWAP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BSWAP Vill du veta vart BSWAP kan vara på väg? På BSWAP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BSWAP-tokens prisförutsägelse nu! MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn