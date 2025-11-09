BaseShake Pris idag

Livepriset för BaseShake (BASESHAKE) idag är $ 0.0013525, med en förändring på 7.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BASESHAKE till USD är$ 0.0013525 per BASESHAKE.

BaseShake rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,274,936, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BASESHAKE. Under de senaste 24 timmarna handlades BASESHAKE mellan $ 0.00127449 (lägsta) och $ 0.00148289 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00373689, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BASESHAKE med +5.09% under den senaste timmen och -4.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BaseShake (BASESHAKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BaseShake är $ 1.27M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BASESHAKE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.27M.