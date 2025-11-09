Based Zlurpee Pris (ZLURPEE)
Livepriset för Based Zlurpee (ZLURPEE) idag är --, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZLURPEE till USD är-- per ZLURPEE.
Based Zlurpee rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,751, med ett cirkulerande utbud på 420.69B ZLURPEE. Under de senaste 24 timmarna handlades ZLURPEE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ZLURPEE med -3.03% under den senaste timmen och -27.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Based Zlurpee är $ 27.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZLURPEE är 420.69B, med ett totalt utbud på 420690000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.75K.
-3.03%
+1.31%
-27.87%
-27.87%
Under dagen var prisförändringen på Based Zlurpee till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Based Zlurpee till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Based Zlurpee till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Based Zlurpee till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+1.31%
|30 dagar
|$ 0
|-87.32%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Based Zlurpee potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.
At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.
Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.
But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.
At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.
