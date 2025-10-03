Utforska Based SPX6900(SPX6900) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPX6900-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Based SPX6900(SPX6900) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPX6900-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Based SPX6900 (SPX6900) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Based SPX6900(SPX6900), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 364.82K $ 364.82K $ 364.82K Totalt utbud: $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M Cirkulerande utbud $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M FDV (värdering efter full utspädning): $ 364.82K $ 364.82K $ 364.82K Högsta någonsin: $ 0.0014083 $ 0.0014083 $ 0.0014083 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00037914 $ 0.00037914 $ 0.00037914 Läs mer om priset på Based SPX6900(SPX6900) Köp SPX6900 nu! Based SPX6900 (SPX6900) Information BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn't just a meme — it's the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵 Officiell webbplats: https://www.based-spx6900.com/ Based SPX6900 (SPX6900) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Based SPX6900 (SPX6900) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SPX6900-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SPX6900-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SPX6900:s tokenomics, utforska SPX6900-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SPX6900 Vill du veta vart SPX6900 kan vara på väg? Prisförutsägelse för SPX6900 Vill du veta vart SPX6900 kan vara på väg? På SPX6900 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SPX6900-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn