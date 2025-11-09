Livepriset för Base Velocimeter idag är 0.00299264 USD.BVM börsvärdet är 17,320.67 USD. Följ prisuppdateringar för BVM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Base Velocimeter idag är 0.00299264 USD.BVM börsvärdet är 17,320.67 USD. Följ prisuppdateringar för BVM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Base Velocimeter (BVM) idag är $ 0.00299264, med en förändring på 1.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BVM till USD är$ 0.00299264 per BVM.
Base Velocimeter rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,320.67, med ett cirkulerande utbud på 5.79M BVM. Under de senaste 24 timmarna handlades BVM mellan $ 0.00299264 (lägsta) och $ 0.00304851 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.787331, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00138317.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BVM med 0.00% under den senaste timmen och -12.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Base Velocimeter (BVM) Marknadsinformation
$ 17.32K
$ 17.32K
--
--
$ 45.23K
$ 45.23K
5.79M
5.79M
15,113,213.84024462
15,113,213.84024462
Det aktuella börsvärdet för Base Velocimeter är $ 17.32K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BVM är 5.79M, med ett totalt utbud på 15113213.84024462. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 45.23K.
Base Velocimeter Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00299264
$ 0.00299264
lägsta under 24-timmar
$ 0.00304851
$ 0.00304851
högsta under 24-timmar
$ 0.00299264
$ 0.00299264
$ 0.00304851
$ 0.00304851
$ 0.787331
$ 0.787331
$ 0.00138317
$ 0.00138317
0.00%
-1.81%
-12.01%
-12.01%
Base Velocimeter (BVM) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Base Velocimeter till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Base Velocimeter till USD $ +0.0005321706. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Base Velocimeter till USD $ +0.0019779740. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Base Velocimeter till USD $ +0.0010913128256167019.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-1.81%
30 dagar
$ +0.0005321706
+17.78%
60 dagar
$ +0.0019779740
+66.09%
90 dagar
$ +0.0010913128256167019
+57.40%
Prisförutsägelse för Base Velocimeter
Base Velocimeter (BVM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BVM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Base Velocimeter (BVM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Base Velocimeter potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Base Velocimeter kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BVM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Base Velocimeter Price Prediction.
Vad är Base Velocimeter (BVM)
What is the project about?
ve33 Dex on Base
What makes your project unique?
Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=
History of your project.
We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.
What’s next for your project?
Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.
What can your token be used for?
Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.
Folk frågar också: Andra frågor om Base Velocimeter
Hur mycket kommer 1 Base Velocimeter att vara värd år 2030?
Om Base Velocimeter skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Base Velocimeter-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Base Velocimeter idag?
Priset för Base Velocimeter är idag $ 0.00299264. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Base Velocimeter fortfarande en bra investering?
Base Velocimeter förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BVM, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Base Velocimeter?
Base Velocimeter till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Base Velocimeter?
Livepriset för BVM uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Base Velocimeter i den valuta du föredrar, besök BVM Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Base Velocimeter?
Priset på BVM påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BVM på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BVM/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Base Velocimeters kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Base Velocimeter-priset att stiga i år?
Base Velocimeter priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Base Velocimeter (BVM) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:00:19 (UTC+8)
Base Velocimeter (BVM) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.