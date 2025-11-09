Base Velocimeter Pris idag

Livepriset för Base Velocimeter (BVM) idag är $ 0.00299264, med en förändring på 1.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BVM till USD är$ 0.00299264 per BVM.

Base Velocimeter rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,320.67, med ett cirkulerande utbud på 5.79M BVM. Under de senaste 24 timmarna handlades BVM mellan $ 0.00299264 (lägsta) och $ 0.00304851 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.787331, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00138317.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BVM med 0.00% under den senaste timmen och -12.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Base Velocimeter (BVM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.32K$ 17.32K $ 17.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 45.23K$ 45.23K $ 45.23K Cirkulationsutbud 5.79M 5.79M 5.79M Totalt utbud 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462

