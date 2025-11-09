Base Carbon Tonne Pris idag

Livepriset för Base Carbon Tonne (BCT) idag är $ 0.218751, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BCT till USD är$ 0.218751 per BCT.

Base Carbon Tonne rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,617,007, med ett cirkulerande utbud på 21.11M BCT. Under de senaste 24 timmarna handlades BCT mellan $ 0.218274 (lägsta) och $ 0.220089 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 8.6, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.145607.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BCT med -0.00% under den senaste timmen och -10.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Base Carbon Tonne (BCT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.62M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.62M Cirkulationsutbud 21.11M Totalt utbud 21,106,186.28652228

