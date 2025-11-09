BörsDEX+
Livepriset för Base Carbon Tonne idag är 0.218751 USD.BCT börsvärdet är 4,617,007 USD. Följ prisuppdateringar för BCT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Base Carbon Tonne Pris (BCT)

$0.218751
+0.10%1D
Base Carbon Tonne (BCT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:31:18 (UTC+8)

Base Carbon Tonne Pris idag

Livepriset för Base Carbon Tonne (BCT) idag är $ 0.218751, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BCT till USD är$ 0.218751 per BCT.

Base Carbon Tonne rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,617,007, med ett cirkulerande utbud på 21.11M BCT. Under de senaste 24 timmarna handlades BCT mellan $ 0.218274 (lägsta) och $ 0.220089 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 8.6, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.145607.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BCT med -0.00% under den senaste timmen och -10.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Base Carbon Tonne (BCT) Marknadsinformation

$ 4.62M
--
$ 4.62M
21.11M
21,106,186.28652228
Det aktuella börsvärdet för Base Carbon Tonne är $ 4.62M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BCT är 21.11M, med ett totalt utbud på 21106186.28652228. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.62M.

Base Carbon Tonne Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.218274
lägsta under 24-timmar
$ 0.220089
högsta under 24-timmar

$ 0.218274
$ 0.220089
$ 8.6
$ 0.145607
-0.00%

+0.21%

-10.31%

-10.31%

Base Carbon Tonne (BCT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Base Carbon Tonne till USD $ +0.0004547.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Base Carbon Tonne till USD $ -0.0332480519.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Base Carbon Tonne till USD $ +0.0132382198.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Base Carbon Tonne till USD $ +0.02974959788674022.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0004547+0.21%
30 dagar$ -0.0332480519-15.19%
60 dagar$ +0.0132382198+6.05%
90 dagar$ +0.02974959788674022+15.74%

Prisförutsägelse för Base Carbon Tonne

Base Carbon Tonne (BCT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BCT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Base Carbon Tonne (BCT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Base Carbon Tonne potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Base Carbon Tonne kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BCT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Base Carbon Tonne Price Prediction.

Vad är Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Base Carbon Tonne (BCT) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Base Carbon Tonne

Hur mycket kommer 1 Base Carbon Tonne att vara värd år 2030?
Om Base Carbon Tonne skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Base Carbon Tonne-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:31:18 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Base Carbon Tonne

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.