BARKcoin Pris idag

Livepriset för BARKcoin (BARKCOIN) idag är --, med en förändring på 4.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BARKCOIN till USD är-- per BARKCOIN.

BARKcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 43,600, med ett cirkulerande utbud på 999.77M BARKCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades BARKCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00336104, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BARKCOIN med +0.10% under den senaste timmen och -27.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BARKcoin (BARKCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 43.60K$ 43.60K $ 43.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 43.60K$ 43.60K $ 43.60K Cirkulationsutbud 999.77M 999.77M 999.77M Totalt utbud 999,773,496.793672 999,773,496.793672 999,773,496.793672

Det aktuella börsvärdet för BARKcoin är $ 43.60K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BARKCOIN är 999.77M, med ett totalt utbud på 999773496.793672. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 43.60K.