Banmao Pris idag

Livepriset för Banmao (BANMAO) idag är --, med en förändring på 12.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BANMAO till USD är-- per BANMAO.

Banmao rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,881, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BANMAO. Under de senaste 24 timmarna handlades BANMAO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BANMAO med -1.16% under den senaste timmen och -5.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Banmao (BANMAO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.88K$ 38.88K $ 38.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.88K$ 38.88K $ 38.88K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Banmao är $ 38.88K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BANMAO är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 38.88K.