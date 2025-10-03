Utforska Banjo(BANJO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BANJO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Banjo(BANJO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BANJO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

banjo tokenomics Information om banjo Banjo (BANJO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Banjo(BANJO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 109.57K $ 109.57K $ 109.57K Totalt utbud: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Cirkulerande utbud $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (värdering efter full utspädning): $ 109.57K $ 109.57K $ 109.57K Högsta någonsin: $ 0.00389816 $ 0.00389816 $ 0.00389816 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00010983 $ 0.00010983 $ 0.00010983 Läs mer om priset på Banjo(BANJO) Köp BANJO nu! Banjo (BANJO) Information Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— "The Rainbow Connection". This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users Officiell webbplats: https://banjo.life/ Banjo (BANJO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Banjo (BANJO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BANJO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BANJO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BANJO:s tokenomics, utforska BANJO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BANJO Vill du veta vart BANJO kan vara på väg? På BANJO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BANJO-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn