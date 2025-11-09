Band Pris idag

Livepriset för Band (BAND) idag är $ 0.481368, med en förändring på 4.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAND till USD är$ 0.481368 per BAND.

Band rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 80,526,912, med ett cirkulerande utbud på 166.90M BAND. Under de senaste 24 timmarna handlades BAND mellan $ 0.475357 (lägsta) och $ 0.505438 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 22.83, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.203625.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAND med -1.50% under den senaste timmen och -9.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Band (BAND) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 80.53M$ 80.53M $ 80.53M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 80.96M$ 80.96M $ 80.96M Cirkulationsutbud 166.90M 166.90M 166.90M Totalt utbud 167,803,979.585638 167,803,979.585638 167,803,979.585638

Det aktuella börsvärdet för Band är $ 80.53M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BAND är 166.90M, med ett totalt utbud på 167803979.585638. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 80.96M.