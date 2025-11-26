Vad är BMMF

Balsa MM Fund (BMMF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Balsa MM Fund(BMMF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Balsa MM Fund (BMMF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Balsa MM Fund(BMMF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.63M Totalt utbud: $ 60.13M Cirkulerande utbud $ 60.13M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.63M Högsta någonsin: $ 0.077002 Lägsta någonsin: $ 0.070272 Aktuellt pris: $ 0.076947

Balsa MM Fund (BMMF) Information Officiell webbplats: https://www.balsafinance.com/bmmf

Balsa MM Fund (BMMF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Balsa MM Fund (BMMF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BMMF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BMMF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BMMF:s tokenomics, utforska BMMF-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BMMF Vill du veta vart BMMF kan vara på väg? På BMMF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BMMF-tokens prisförutsägelse nu!

