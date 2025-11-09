Balsa MM Fund Pris idag

Livepriset för Balsa MM Fund (BMMF) idag är $ 0.075792, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BMMF till USD är$ 0.075792 per BMMF.

Balsa MM Fund rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,906,899, med ett cirkulerande utbud på 51.55M BMMF. Under de senaste 24 timmarna handlades BMMF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.075956, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.070272.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BMMF med -- under den senaste timmen och +0.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Balsa MM Fund (BMMF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.91M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.91M Cirkulationsutbud 51.55M Totalt utbud 51,547,463.76985916

