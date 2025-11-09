Ballz of Steel Pris idag

Livepriset för Ballz of Steel (BALLZ) idag är $ 0.00107053, med en förändring på 5.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BALLZ till USD är$ 0.00107053 per BALLZ.

Ballz of Steel rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,067,999, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BALLZ. Under de senaste 24 timmarna handlades BALLZ mellan $ 0.00106604 (lägsta) och $ 0.00112838 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01151396, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00070042.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BALLZ med -0.09% under den senaste timmen och -15.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ballz of Steel (BALLZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Ballz of Steel är $ 1.07M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BALLZ är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.07M.