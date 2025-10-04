Utforska Ballsy on Sui(BALLSY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BALLSY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ballsy on Sui(BALLSY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BALLSY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Ballsy on Sui (BALLSY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ballsy on Sui(BALLSY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Högsta någonsin: $ 0.0000913 $ 0.0000913 $ 0.0000913 Lägsta någonsin: $ 0.00000655 $ 0.00000655 $ 0.00000655 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Ballsy on Sui (BALLSY) Information BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY) Officiell webbplats: http://ballsyonsui.xyz/ Ballsy on Sui (BALLSY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ballsy on Sui (BALLSY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BALLSY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BALLSY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.